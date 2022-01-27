Artvin’de heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı

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Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı.

Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. ArhaviFındıklı karayolu üzerinde bulunan tır park mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sonrası bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edilirken, ekipler karayolunu yeniden ulaşıma açarak trafiğin akışını sağladı.

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