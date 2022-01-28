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Kar bastırınca tek sıra halinde metrelerce sahiplerini takip ettiler Sürüsü tek sıra halinde metrelerce uzun kuyruk oluşturunca öz çekim yapmayı ihmal etmedi

İHA

Kar bastırınca tek sıra halinde metrelerce sahiplerini takip ettiler Sürüsü tek sıra halinde metrelerce uzun kuyruk oluşturunca öz çekim yapmayı ihmal etmedi

Artvin’de besicilik yapan Ahmet Biçer, kışladan köye dönüş yolunda kar bastırınca 750 küçükbaş hayvanı metrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Biçer, o anları ise öz çekim yaparak ölümsüzleştirdi.
Artvin’in Ardanuç ilçesi Adakale mahallesinde besicilik yapan Ahmet Biçer, 750 küçükbaş hayvanıyla birlikte kışladan köye gitmek için hareket etti. Yolda sürüsüyle birlikte yoğun kara yakalanan Biçer, sürünün önüne geçerek yolu açtı. 750 küçük baş hayvan sahibinin izlerini takip ederek tek sıra haline ilerlemeye başladı. Metrelerce uzunluğunda kuyruğun oluşturduğu o görüntüleri ise sürü sahibi Biçer öz çekim yaparak ölümsüzleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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