200 yıllık tahta kızak festivali nefes kesti Artvin’de kar üstünde horon keyfi havadan görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

200 yıllık tahta kızak festivali nefes kesti Artvin’de kar üstünde horon keyfi havadan görüntülendi

İHA

200 yıllık tahta kızak festivali nefes kesti Artvin’de kar üstünde horon keyfi havadan görüntülendi

Artvin’de düzenlenen kar festivalinde 200 yıllık tahta kızak yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Kar üstünde oynan horonun muhteşem uyumu ise havadan görüntülendi.
Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli Köyü’nde bu yıl 6.'sı düzenlenen Kar Şenliği 7’den 70’e büyük ilgi gördü. Tahta kızak, halat çekme, çuval yarışları renkli görüntülere sahne olurken, kar üstünde oynayan horon havadan görüntülendi.
Geçitli Köyü Muhtarlığı tarafından organize edilen kar şenliğine çok sayıda vatandaş kızaklarıyla birlikte katıldı. Birbirinden farklı ekinliklerin düzenlendiği kar şenliğinde, 200 yıllık geleneğe sahip olan kızak yarışı da yapıldı. Bin 700 rakımlı Geçitli Köyünde, 1 metreye bulan karda düzenlenen yarışlarda halat çekme, çuval ve tahta kızak yarışları kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

“Karın önemli bir kültür zenginliği olduğunu belirtmek amaçlı bir festival”
Geçitli Köyü Muhtarı Taner Kaya yaptığı açıklamada, kış mevsimi ve karın çok önemli bir kültür ve zenginlik olduğunu belirterek karın oluşturduğu kültür, birlik ve beraberliği yaşatmak için bu şenliklerin başlatıldığını ifade etti. Aynı zamanda öğrencilere karne hediyesi olarak bu şenliği düzenlediklerini ifade eden Kaya, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir ortam oluşturduklarını söyledi.
Artvin merkez ve ilçelerinden festivale vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir ise “Köy muhtarlığının düzenlediği bir festival. Öncelikle emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Festivalimizde farklı etkinlikler var, konserler, yarışmalar var” ifadelerini kullandı.
Yarışların ardından festivale katılan yerel sanatçılar eşliğinde kar üstünde horon oynandı. Horon oynayanların muhteşem uyumu havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarp Sınır Kapısında araç geçişleri arttı, yolcu geçişleri azaldı
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısında araç geçişleri arttı, yolcu ...
Kar bastırınca tek sıra halinde metrelerce sahiplerini takip ettiler Sürüsü tek sıra halinde metrelerce uzun kuyruk oluşturunca öz çekim yapmayı ihmal etmedi
YEREL HABERLER Kar bastırınca tek sıra halinde metrelerce ...
Artvin’deki heyelanın boyutu gün ağrınca ortaya çıktı
YEREL HABERLER Artvin’deki heyelanın boyutu gün ağrınca ortaya çıktı
Sarp Sınır Kapısı’nda bilgisayar parçası kaçakçılığı
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısı’nda bilgisayar parçası kaçakçılığı
Artvin’de desteklenen yerel ırk koyunlar kuzulamaya başladı
YEREL HABERLER Artvin’de desteklenen yerel ırk koyunlar kuzulamaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.