Arıza ekibinin kamyoneti kara saplandı, baretlerini kürek gibi kullandılar

Nusret DURUR/ YUSUFELİ (Artvin),(DHA)ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde arızalanan elektrik hatlarına müdahale için yola çıkan ekip, tipi nedeniyle kamyonetleri kara saplanınca mahsur kaldı. Baretlerini kürek gibi kullanıp kar küreyen 3 kişi, yaklaşık 5 saatlik uğraşın ardından araçlarını bulunduğu yerden çıkarttı.
İlçede yoğun kar yağışında birçok köy yoluna ulaşım sağlanamazken elektrik ve haberleşme hatları da hasar gördü. Elektrik hatlarındaki arızayı gidermek için çalışma yürütülen ekibe ait kamyonet, Ormandibi köyünde tipi nedeniyle kara saplandı. Zor anlar yaşayan ekip, kamyonet çevresi ve yoldaki karı açmak için başlarındaki baretleri kürek olarak kullandı. Ekipler, baretleriyle kar küreyerek yolu açmaya çalıştı. Yaklaşık 5 saatlik uğraşın ardından araçlarını bulunduğu yerden çıkartan 3 kişi kurtulmayı başardı. Ekiplerin mahsur kaldıkları kardan kurtulma anları da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2022-01-31 11:30:53
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