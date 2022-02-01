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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalıştıkları iş yerinden kablo çalan iki kişi yakalandı

İHA

Çalıştıkları iş yerinden kablo çalan iki kişi yakalandı

Artvin’de çalıştıkları işyerinden bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 işçi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesinde faaliyetlerini sürdüren bir iş yerinden bakır kablo çalındığı ihbarı alan Jandarma Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, iş yerindeki işçilerin ve araçların hareketliliğini mercek altına aldı. Ardından aynı işyerinde çalışan M.Ç ile H.Ş’nin minibüsle olay günü ilçeden ayrılarak Borçka ilçesine hareket ettiğini tespit etti.
Ekiplerin titiz takibi sonucu söz konusu araç Borçka ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 600 kilo bakır kablo ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.Ç ile H.Ş. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen bakır kablolar ise firma sahibine teslim edildi.

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