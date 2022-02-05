Sakin Şehir Şavşat’ta kış şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakin Şehir Şavşat’ta kış şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Sakin Şehir Şavşat’ta kış şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Şavşat ilçesinde bu yıl 8.'si düzenlenen 'Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri' renkli görüntülere sahne oldu.
1580 rakımlı Yavuzköy köyünde davul zurna eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayan şenlikte 200 yıllık tahta kızak yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. 7’den 70’e büyük ilgi gören yarışlar havadan da görüntülendi.
Şenliklerde yöre köylerinin ortaklaşa hazırladığı yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip, 'Tavuk Barı' ve 'Berobana' orta oyunları da sahnelendi. İlginç maskelerle sahnelenen Berobana orta oyunu renkli ve ilginç görüntülere sahne oldu. Şenlikte konuşan Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, “Özellikle kış turizminizde ön plana çıkartabileceğimiz bir organizasyon. Her mevsim farklı güzellikleriyle saklı cenneti andıran Şavşat'ın kış turizm adına güzel bir organizasyon oldu. İlçemize yaz aylarında çok yoğun bir turist akını oluyor. Sadece yaz aylarında değil, 12 aya yayalım diye düşündüğümüzden bu etkinlikleri çok önemsiyoruz" diye konuştu.
Şavşat Offroad Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Berkay Özcan ise “Kış şenlikleri yapma amacımız, yöremizde daha eskiden kültürel aktiviteleri, faaliyetleri yörede oynan oyunları, gelenekleri alt kuşaklara gösterebilmek. Bu tarz kültürel aktivitelerin devamını sağlayabilmek amacıyla buradayız. Olumsuz hava şartlarına rağmen katılımcı sayımız oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.
Yerli ve yabancı turistleri kış aylarında da ilçeye beklediklerini dile getiren Göktaş, "Kış manzaralarımız büyüleyici. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Bu şenliğimizin en önemli nedenlerinden biri, kışın da turizmi canlandırmaktır. Bugün yoğun bir katılım var, bu da bizleri oldukça memnun etti" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yusufeli yeni yerleşim yerinde kaza: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yusufeli yeni yerleşim yerinde kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Psikiyatri kliniğinde doktora bıçaklı saldırı girişimi
YEREL HABERLER Psikiyatri kliniğinde doktora bıçaklı saldırı ...
Artvin’in Oba köyünde sakinleri geleneksel köy yaşamlarını sürdürüyor Bu köy insanlara doğal bir yaşam sunuyor
YEREL HABERLER Artvin’in Oba köyünde sakinleri geleneksel köy ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.