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Artvin'de taksi sürücüsünün yamaçtan kopan kayalardan saniyelerle kurtulması kamerada

DHA

Artvin'de taksi sürücüsünün yamaçtan kopan kayalardan saniyelerle kurtulması kamerada


Arzu ERBAŞ/KEMALPAŞA (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Karadeniz Sahil Yolu'nda taksi sürücüsünün saniyelerle kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kemalpaşa ilçesi Liman köyü tünel mevkisinde, akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'na düştü. Karayolu bir süre araç trafiğine kapanırken, ihbarla gelen Karayolları ekipleri yola düşen kaya parçalarını kaldırdı. Yol, yapılan çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.
SANİYELERLE KURTULDU
Öte yandan, kaya parçalarının yola düştüğü anlar ise tünelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir taksinin geçişinden saniyeler sonra kaya parçalarının yola düştüğü, arkadan gelen araçların ise ani fren yaparak durduğu yer aldı. Kaya parçalarının düşmeye devam ettiği yolda sürücülerin araçları ile geriye doğru kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Kemalpaşa Arzu ERBAŞ
2022-02-05 23:14:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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