Kalça kemiği kırıldı, yolu kapalı köyünden ambulans helikopterle alındı 

Emirhan PEHLİVAN/ ARTVİN, (DHA)- ARTVİN´in Borçka ilçesinde, kardan yolu kapanan Uğur köyünde düşme sonucu kalça kemiği kırılan İbrahim Berk (81), ambulans helikopterle alınarak hastaneye ulaştırıldı.
Borçka'nın Uğurlu köyünde dengesini kaybederek düşen İbrahim Berk'in kalça kemiği kırıldı. Kardan yolu kapalı köye paletli kar ambulansı ile ulaşan sağlık ekipleri, kalça kemiğinin kırık olması nedeniyle naklinin zor olacağını göz önüne alarak, helikopter ambulans talep etti. Artvin İl Sağlık Müdürlüğü´nün girişimleri sonucu Trabzon´dan havalanan ambulans helikopter, köye ulaşarak aldığı Berk'i Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi´ne ulaştırdı. Tedavi altına alınan Berk'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Artvin / Borçka Emirhan PEHLİVAN
2022-02-09 16:37:45
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