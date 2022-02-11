Diyaliz hastaları, ilçeye gidebilmek için servis istiyor

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Artvin’in Borçka ilçesinin köylerinde yaşayan diyaliz hastaları, kış şartları sebebiyle ilçedeki hastaneye gitmekte zorluk yaşadıklarını belirterek, servis talebinde bulundu.

Böbrek yetmezliği nedeniyle 6 yıldır diyaliz tedavisi gören Nurettin Önder, zorlu kış şartlarında hastaneye gidemediğini belirterek, servis talebinde bulundu. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kurşunlu köyünde yaşayan Önder, haftada üç gün diyalize girmek için ilçeye gitmek zorunda olduğunu söyledi. Önder, “Diyaliz servis aracı konulursa ilçeye daha kolay ulaşabiliriz. Biz haftada 3 gün makineye bağlanıyoruz” dedi.

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