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İşitme engelli şahıs ayı saldırısına uğradı Arkadaşını görüntülü arayarak yardım isteyerek kurtuldu

İHA

İşitme engelli şahıs ayı saldırısına uğradı Arkadaşını görüntülü arayarak yardım isteyerek kurtuldu

Artvin’de işitme engelli 36 yaşındaki Ersin Karadeniz köyünden, mezra evininin damını temizlemek için ormanlık alandan geçtiği sırada ayı saldırısına uğradı. Yaralanan ve elindeki balta sayesinde ayıdan kurtulan genç, cep telefonuyla arkadaşını görüntülü arayarak yardım isteyerek kurtuldu.
Artvin’in Borçka ilçesi Camili bölgesi Efeler Köyünde oturan doğuştan işitme engelli Ersin Karadeniz, mezra evlerinin çatısında biriken karları temizlemek için köyden çıktı. Ormanlık alana geldiği sırada bir anda ayı saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran genç, saldırının refleksiyle elindeki baltayı ayıya savurarak ayıdan kurtulmayı başardı.
Ayı saldırısı sonrası yaralı halde ormanlık alanda kalan Karadeniz, konuşamadığı için cep telefonuyla arkadaşını görüntülü arayarak yardım istedi. İlk tedavisi Borçka Devlet Hastanesinde yapılan Karadeniz, daha sonra Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. İki bacağından ağır yaraları olan Karadeniz tedavisinin ardından taburcu edildi.

Amca yeğenini yaşadıklarını anlattı
Ayı saldırında yaralanan Ersin Karadeniz’in amcası Veysel Karadeniz, yeğenin duygularına tercüman oldu. Yaşananları anlatan amca şu ifadelere yer verdi:
“Yeğenim doğuştan işitme engelli, köyde bütün işleri bu yapar. Mezrada bulunan mereğinde ot olduğundan, çatısı çökmesin diye köyden kalkıp mezraya gitmiş. Mezra uzak tabi ister istemez ormanın içinden geçiyorsun. Ağacın dibinde oturduğu sırada arkasından aniden ayı saldırmaya başlamış. Ayı ayaklarından kapıp silkelemeye başlayınca buda elindeki baltayla ayıya vurmuş ve kurtulmuş. Bir arkadaşını görüntülü arayarak yardım istiyor, daha sonra bize haber verdiler bizde kalktık köyden almaya gittik getirdik. Hastanede tedavisi yapıldı 14 dikişi atıldı, bacağına durumu şu anlık iyi. ”

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