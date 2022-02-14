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Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu (2)

DHA

Artvin'de çığ düştü; iş makinesi kara gömüldü, operatör kurtuldu (2)


YOL ULAŞIMA AÇILDI
Artvin'in ŞavşatArdahan kara yolundaki Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkisinde kar küreme çalışmaları sırasında düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yol, 4 saat sonra açıldı.
Bu arada, çığ riski bulunan güzergahta geçişler, kontrollü olarak sağlanıyor. Karayolları ekipleri de riskli bölgede bekleyişini sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA
2022-02-14 15:29:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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