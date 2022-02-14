Artvin'de bıçaklı kavgada 32 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Artvin'de meydana gelen bıçaklı kavgada 32 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Artvin’in Ardanuç ilçesinde yaşayan olayda Alim D. ile Tolunay A. arasında Hükümet Caddesi üzerinde alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Tolunay A., Alim D.’ye bıçakla saldırarak yaraladı. Vücudunun değişik yerlerine bıçak darbesi alan Alim D. Ardanuç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Alim D. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Tolunay. A yaşanan olay sonrası emniyete giderek teslim oldu.

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