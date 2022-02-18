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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahara Milli Parkı Snowboard tutkunlarına ev sahipliği yaptı

İHA

Sahara Milli Parkı Snowboard tutkunlarına ev sahipliği yaptı

Artvin'de 2 bin 400 rakımlı Sahara Milli Parkı adrenalin tutkunlarının gözdesi haline geldi. Snowboardlarıyla milli parkın zirvesine çıkan macera tutkunları adrenalini doruklarda yaşadı.
Artvin'in sakin şehir (Cittaslow) unvanlı Şavşat ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Sahara Milli Parkı kar yağışlarının ardından ekstrem spor tutkunlarının gözdesi haline geldi. Şavşat’a Gel Platformu organizasyonunda Ardahan, İzmir ve Artvin’den gelen kayak tutkunları, snowboardlarıyla Sahara Milli Parkı'nda bulunan doğal ve yaşlı ormanların içinde yer alan ladin, sarıçam ve köknar ağaçlarının arasından kaydılar.
Artvin'de Şavşat ilçe merkezine 18 km uzaklıkta bulunan Sahara Milli Parkı eteklerinden 2 kilometre uzunluğunda oluşturdukları doğal parkurdan kayan maceraseverler karın tadını doyasıya çıkardılar.
Öte yandan Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, sporcular ve Şavşat’a Gel Platformu üyelerini ziyaret ederek, ilçelerinde snowboard sporu için neler yapılabileceği konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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