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Artvin’de kayak sporu yoğun ilgi görüyor

İHA

Artvin Atabarı Kayak Merkezi doldu taştı, kayak sporunu öğrenmek isteyenler kulüplere akın etti.

Artvin’de kayak sporu yoğun ilgi görüyor

Artvin Atabarı Kayak Merkezi doldu taştı, kayak sporunu öğrenmek isteyenler kulüplere akın etti.
Artvin'in 2 bin rakımlı Mersivan Yaylası'nda yer alan Atabarı Kayak Merkezi, kayak yapan vatandaşların yanı sıra kayak sporunu öğrenmek isteyenlerle doldu taştı.
Kent merkezine 18 kilometre mesafede bulunan ve kar örtüsüyle kayakseverlere ev sahipliği yapan Atabarı Kayak Merkezi, zorluk derecesine göre 3 pistten oluşan bin 300 metre pist uzunluğu ile yoğun ilgi görüyor. 595 metre uzunluğunda telesiyej ve 159 metrelik teleski ile hizmet veren kayak merkezinde Halk Eğitim Merkezi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle temel Kayak Eğitimi Kursları düzenleniyor.
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kayak Antrenörleri Fikri Özkan ile Hasan Tahsin Aslan tarafından Atabarı Kayak Merkezi'nde 714 yaş grubu öğrencilere kayak sporu eğitimi verilirken, minik kursiyerlerin kayak sporu için oldukça hevesli olduğu gözleniyor.
Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hasan Tahsin Aslan bu yıl kurslara ilginin yoğun olduğunu ifade etti. Aslan, "Daha önceki eğitimlerimizde kayakla tanıştırdığımız pek çok sporcumuz pek çok öğrencimiz oldu. Daha nicelerini katmak için kayak sporunu sevdirmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Kayak kursumuz kayak sezonun sonuna kadar Nisan başına kadar sürecek öyle tahmin ediyoruz. Çünkü kar durumu çok iyi. Yaş grubumuz da şuan ki eğitim döneminde 7 14 yaş grubumuz var onlara eğitim veriyoruz. Kayağa 3 4 yaşından itibaren başlanılan bir spor, ufak çocukları da alıyoruz onlara rüzgarı hissettiriyoruz, kaydırıyoruz tek başlarına kaymaya başlıyorlar daha sonra yaş ilerledikçe teknik eğitimleri vererek performans sporcusu haline getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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