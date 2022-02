Artvin’de temizlik işçisi ile köpeğin kıskandıran dostluğu Temizlik görevlisi ile köpek bir an olsun ayrılmıyor, başkanın makamına bile birlikte giriyor

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde temizlik görevlisi ile köpeğin dostluğu görenleri kendine hayran bırakıyor. Temizlik görevlisinin yanından bir an olsun ayrılmayan 'Batum' isimli köpek, her gün mesai boyunca kendisine eşlik ediyor. Çöp toplayıp, el arabasını iten köpek, belediye başkanının makamına da temizlik görevlisiyle birlikte giriyor.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde belediyede görev yapan temizlik çalışanı Rıfat Başar'ın (35) 5 aydır ‘Batum’ isimli köpekle kurduğu dostluk görenleri hayrete düşürüyor. Her gün temizlik yaptığı Uzun Yalı Mahallesi'nde Başar'ı bekleyen köpek, akşam mesai bitene kadar yanından ayrılmıyor. Bazen pet şişeleri toplayarak, bazen de su kapaklarını toplayarak Başar'a yardım eden Batum, Başar’la birlikte belediye başkanının makamına da giriyor.



“Rıfat’ı benden çok seviyor”

Bir an bile Başar’ın yanından ayrılmayan köpeğin sahibi Ali Balcıoğlu, köpeği bir yıl önce yavruyken Tiflis’ten getirdikleri için adını Batum koyduğunu ifade ederek, “Batum’la farklı bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Fakat Rıfat’ı benden daha çok seviyor diyebilirim. İşini yaparken ona yardımcı oluyor. Belediyeden bir mesaide Batum hak ediyor” dedi.



"Mesaiye birlikte başlıyor, akşam mesai çıkışına kadar birlikteler"

Belediye çalışanlarına hayvan sevgini aşıladıkları için bu tür durumların normal olduğunu söyleyen Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, ”Özellikle temizlik görevlisi arkadaşlarımıza talimatımız var. Sokak köpeklerini besleyin, hasta veya yaralı olanları belediyemize bildirin, onlarla ilgilenin diye. İsmini Batum koydukları bu köpekte bunlardan biri. Yakınlık gösteren çalışanımızdan alışmış, mesaiye birlikte başlıyor, akşam mesai çıkışına kadar birlikteler. Temizlik işlerinde çalışan arkadaşımıza bazen yardımcı bile oluyor. Bu konuda biz de sevinçliyiz. Sokak hayvanları bizim için belediyemiz için önemli. Bizde elimizden gelen çalışmaları, desteği yapıyoruz hem beslenmelerinde hem de tedavilerinde” diye konuştu.

Vatandaşların Batum isimli köpeğin belediye bünyesine alınması konusundaki sözlerine ilişkin Başkan Akçiçek, “Belediye bünyesinde neden olmasın, Batum temizliğe de yardımcı oluyor. Bazen el arabasını itekliyor, petleri topluyor” ifadelerini kullandı.

Kemalpaşa Belediyesi temizlik görevlisi Rıfat Başar ise, “Batum’la 5 ay önce tanıştık. Sabah saat 7’de gelir, akşam mesai bitene kadar birlikteyiz. Birlikte kahvaltı yaparız, öğlen yemeğini yeriz. Hayvanları çok severim, o bölgede birçok hayvana ben bakarım. Başkanımızın da bizlere böyle bir talimatı var. Temizlik yaparken yardımcı olur, hiç bırakmaz beni. Su petleri toplar, kapakları toplar. Alıştırmışım, onları almama yardımcı oluyor. Görenler şaşkınlıkla izliyor. Köpekte benim değil, bir şey diyemiyorum ama aramızda farklı bir bağımız var” ifadelerini kullandı.

