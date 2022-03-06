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İran Ukrayna plakalı tırların sınırlarından geçişlerine izin vermeyince Sarp Sınır Kapısında geri dönüş yoğunluğu başladı

İHA

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası Rusya'yı desteklediğini açıklayan İran, Orta Asya ülkelerine İran üzerinden yük götüren Ukrayna plakalı tırlara ambargo uygulayarak sınırlarından girişlerine izin vermedi. Bu nedenle ülkelerine geri dönmek isteyen Ukraynalı tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısında yoğunluğa neden oldu.

İran Ukrayna plakalı tırların sınırlarından geçişlerine izin vermeyince Sarp Sınır Kapısında geri dönüş yoğunluğu başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası Rusya’yı desteklediğini açıklayan İran, Orta Asya ülkelerine İran üzerinden yük götüren Ukrayna plakalı tırlara ambargo uygulayarak sınırlarından girişlerine izin vermedi. Bu nedenle ülkelerine geri dönmek isteyen Ukraynalı tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısında yoğunluğa neden oldu.
Türkiye'nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda bu kez RusyaUkrayna savaşı nedeniyle tır yoğunluğu yaşanıyor.
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nı kullanarak GürcistanAzerbaycanİran üzerinden Orta Asya ülkelerine yük götüren Ukraynalı tır sürücülerini İran sınırlarından içeriye almadı. Rusya’ya destek verdiğini açıklayan İran Ukrayna plakalı tırlara ambargo uyguladı. Türkiye üzerinden tekrar ülkelerine dönmek isteyen tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısında dönüş yoğunluğuna neden oldu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan genelgeyle Ukraynalı tırların sınır kapılarında geçişlerinde kolaylık sağlanmaya başlandı.
Sarp Sınır Kapısı yönetimi de Ukraynalı tır sürücülerine kolaylık sağlayarak geçişlerin hızlanması noktasında yardımcı oluyor.
Sarp Sınır Kapısındaki yoğunluk nedeniyle açıklamalarda bulunan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulundu. Akyürek, “İran’ın, Ukrayna tırlarının girişlerin durdurulması, kara hudut kapıları üzerinde ülkemize doğru artan yoğunluğu neden oldu. Bizim temennimiz eğer bu savaş süreci kısa sürede sonuçlanırsa ki umudumuz odur. Burada Sarp Kara Hudut Kapısı bu yoğunluğu kısa sürede atlatacaktır" ifadelerini kullandı.

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