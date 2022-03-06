Virajı alamayan tır köprüden nehre düştü, sürücü baraj suları kapatılınca bulundu Çimento yüklü tırın köprüden nehre uçtuğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Artvin’de virajı alamayan tır, devrilerek köprüden Çoruh Nehri'ne düştü. Nehir sularında kaybolan sürücü, ekipler tarafından baraj kapakları kapatılınca bulundu.

Kaza, dün gece saat 00.30 sıralarında ArtvinErzurum karayolunun 2’inci kilometresinde meydana geldi. Erzurum istikametinden Rize istikametine gitmekte olan İsmail Acar'ın (53) kullandığı çimento yüklü 42 CAA 10 plakalı tır, şehir girişine geldiği sırada virajı alamayarak devrilip köprüden 10 metre yükseklikten nehre düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, emniyet ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü İsmail Acar’ın araç içinde olmadığı tespit edildi. Sürücünün nehir sularında kaybolmuş olma ihtimaline karşı Rize deniz polisi ve Erzurum Su Altı Jandarma kurtarma ekipleri bölgeye giderek nehirde arama başlattı. Deriner Barajı'nın kapaklarının kapatılması sonucu suların çekilmesiyle sürücü Acar’ın cesedi 4 kilometrelik uzaklıkta ekiplerce bulundu. İsmail Acar’ın cenazesi otopsi için Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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