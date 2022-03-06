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KAZA ANI KAMERADA

Artvin'de kontrolden çıkan TIR'ın Çoruh Nehri'ne düştüğü kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün hızla virajı dönerek köprüye girdiği TIR'ın demir korkulukları aşarak Çoruh Nehri'ne düştüğü anlar yer alıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Emirhan PEHLİVAN

2022-03-06 14:24:20



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