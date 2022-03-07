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Su altında kalacak Yusufeli, 5 ayda taşınacak

DHA

Su altında kalacak Yusufeli, 5 ayda taşınacak


Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin), (DHA)ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı, ilçe merkezi ve köyleri su altında bırakacak. 152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınmaya hazırlanan ilçede, 2 bin 654 yapı hak sahibi ile aileleri yer değiştirecek. Taşınma işlemi 5 ay sürecek.
Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) yapılmaya başlandı. 26 Şubat 2013'te temeli atılan barajın, gövde inşaatı tamamlandı. Yusufeli Barajı, aynı zamanda 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak. Dünyada da 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan baraj, ilçeyi su altında bırakacak. İlçe merkezi ile köylerde, yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak.
KAMU BİNALARI TAMAMLANDI
İlçenin yeni yerleşim yerine taşınması çalışmaları kapsamında Yansıtıcılar mevkisinde 24 milyon metreküp kazı ve 11 milyon metreküp dolgu ile 153 hektar alan elde edildi. 3 ayrı bölgede, 10 etap halinde sürdürülen yeni yerleşim yerindeki alt yapı çalışmaları ile hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilk ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları tamamlandı.
Su altında kalacak Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde yaşayanlar için de dağların eteklerinde yeni yerleşim birimleri kuruldu. 7 farklı köyde yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler inşa edildi. Toplamda 520 köy evi inşa edilecek.
YAKLAŞIK 9 BİN KİŞİ TAŞINACAK
152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınmaya hazırlanan ilçede; 2 bin 654 yapı hak sahibi ile aileleri yer değiştirecek. Yaklaşık 9 bin kişinin yer değiştireceği ilçede, taşınma süreci 5 ay sürecek.
NEBATİ TARIM TOPRAĞI TAŞINDI
Yeni yerleşim alanında kayıtlı mezarlar ve meyve ağaçlarının nakledilmesinin ardından verimli nebati tarım toprakları da taşındı. Devlet Su İşleri (DSİ) öncülüğünde iş makineleriyle başlatılan çalışmayla, mevcut ilçeden alınan tarım toprağı, yeni alana döküldü. Depolanan toprak, yeni yerleşim yerindeki yeşil sahalar ve özellikle tarım alanı olarak tahsis edilen alanlarda, sera yapımı gibi tarımsal desteklemelerde kullanılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2022-03-07 09:33:37

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