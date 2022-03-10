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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları Artvin'den başladı

İHA

Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları Artvin'den başladı

Artvin’de Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluk kutlamalarına başladı. Bordo mavili taraftarlar, Yusufeli Barajı inşaatı kapsamında ilçe merkezinde yapılan Türkiye’nin en yüksek 3’. viyadüğüne 22 metre genişliğinde 61 metre uzunluğunda Trabzonspor bayrağı astı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun bitimine 10 hafta kala en yakın takipçisine 15 puan fark atan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. Taraftarlar ise şampiyonluğun bu puan farkı ile artık kaybedilmeyeceğine inanarak kutlamalara şimdiden başladı.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde bordomavi renklere gönül veren taraftarlar, hazırladıkları 22 metre genişliğinde 61 metre uzunluğundaki dev Trabzonspor bayrağını yapımı devam eden Türkiye’nin en büyük barajı olan Yusufeli Barajı kapsamında, sular altında kalacak olan ilçenin yeni yerleşimi yerine, ulaşımı sağlayan dev viyadüklerin arasına astı. 150 metre yüksekliğinde olan ve ilçenin neredeyse her yerinden görünen dev viyadüklere iki vinç yardımıyla Trabzonspor bayrağı asıldı.
Organizasyona ev sahipliği yapan Yusufeli Trabzonspor Okulu sahibi Mustafa Çakmak, “Türkiye’nin en yüksek 3. viyadüğü ilçemizde olması nedeniyle böyle bir organizasyona yapmayı planladık. Türkiye’nin diğer taraftar gruplarına göre biz biraz farklıyız, tabi ki de sevinçlerimiz kutlamalarımızda farklı olmalı. 61 metre uzunluğundaki bayrakla şampiyonluğumuzun fitilin ateşlemiş olduk” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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