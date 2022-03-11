Virajda kıl payı kurtuluş araç kamerasında



Arzu ERBAŞ/ ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de, şoförünün hatalı sollama yaptığı TIR ile virajda karşı karşıya gelen otomobilin sürücüsü, ani frenle kazadan son anda kurtuldu. Bu anlar, araç kamerasına yansıdı.

Artvin ile Borçka arasındaki iki yönlü kara yolunda 9 Mart'ta şoför, kullandığı TIR'la virajda hatalı sollamaya yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen otomobil sürücüsü, TIR'la karşı karşıya kaldı. TIR ve otomobil sürücüleri, ani firen yaparak çarpışmaktan saniyelerle kurtuldu. Olayın ardından TIR şoförü yoluna devam etti, otomobil sürücüsü de korna çalarak tepkisini gösterdi. Bu anlar ise otomobilin araç içi kamerasına anbean yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Arzu ERBAŞ

2022-03-11 11:51:47



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