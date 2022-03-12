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Artvin'de kayaların düştüğü yol kapandı; o anlar kamerada

DHA

Artvin'de kayaların düştüğü yol kapandı; o anlar kamerada


Nurbay USTA/ ARTVİN, (DHA)ARTVİN'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu, ulaşıma kapandı. Yol, yapılan çalışmayla 1 saatte ulaşıma açılırken, heyelan anı da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 
Şavşat'ta etkili olan sağanak nedeniyle dün akşam Berta Köprüsü mevkisinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolu, ulaşıma kapandı. Yolun her iki yönünde kalan sürücülerin ihbarıyla gelen Karayolları ekipleri, iş makineleri ile yaptığı çalışma sonucu yolu 1 saat sonra ulaşıma açtı. Yamaçtan kayaların düştüğü anlar ise minibüsteki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yamaçtan arka arkaya düşen kaya parçalarının yolu kapattığı görülüyor.
`BİR AN ÖNCE YOL İYİLEŞTİRİLMELİ'
Kaya parçalarının düştüğü anları gören Cihat Küçükaltun, yağmurlu havalarda aynı bölgede sürekli tehlike yaşadıklarını belirterek, "Daha önceki zamanlarda bu yolda yola düşen kayalardan kaynaklı çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kazalar oldu. Bir an önce bu yolun iyileştirilmesini istiyoruz. Biz şu an bu yol kapalı olduğu için köy yolundan geçerek yolcularımızı istedikleri yerlere götürmeye çalışıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA
2022-03-12 09:19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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