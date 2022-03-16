Artvin’in Dereiçi köyünde çıkan yangının üzerinden tam bir yıl geçti 42 ev ve 64 ahırın yandığı yangının yaraları sarılırken, yanan evlerin yerine yenileri yapılıyor Dereiçi köylüleri o anları unutamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’in Dereiçi köyünde çıkan yangının üzerinden tam bir yıl geçti 42 ev ve 64 ahırın yandığı yangının yaraları sarılırken, yanan evlerin yerine yenileri yapılıyor Dereiçi köylüleri o anları unutamıyor

İHA

Artvin’in Dereiçi köyünde çıkan yangının üzerinden tam bir yıl geçti 42 ev ve 64 ahırın yandığı yangının yaraları sarılırken, yanan evlerin yerine yenileri yapılıyor Dereiçi köylüleri o anları unutamıyor

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde 17 Mart 2021'de çıkan büyük yangının üzerinden 1 yıl geçti. Evleri zarar gören afetzedeler için yapılan konutlarda sona gelinse de bölge halkı o anları hatırlamak bile istemiyor.
Artvin'in Yusufeli ilçesi 170 haneli Dereiçi köyünde 17 Mart 2021 tarihinde yangın meydana gelmiş, çoğunluğu ahşap olan 42 ev, 64 ahır ve samanlık rüzgar etkisiyle yanarak kullanılmaz hale gelmişti. Yangın felaketinin birinci yılında bölge halkı yanan evlerinin yerine yapılan konutların hızla ilerlemesine sevinirken, alevlere teslim ettikleri evlerini, ahırlarını ve hayvanlarını unutamıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Dereiçi köyünde yanan alanlar kentsel dönüşüm alanı ilan ederken, İçişleri Bakanlığı ise yanan alan için afet bölgesi kararı almıştı. Evi yanan ve zarar görenler vatandaşlara yangının hemen ardından eşya, kira ve nakit yardımı yapılırken, yanan evlerin yerine ise Afet Konutları inşaatı başlamıştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Dereiçi köyünde 7 blok şeklinde 96 metrekareden oluşan 42 konut inşa ederken, evlerden ayrı bir bölgede ise 64 ahır ve samanlığın yapımında sona gelindi.

“O günü hiç hatırlamak istemiyorum”
Yangının üzerinden 1 yıl geçtiğini ve dünmüş gibi halen gözünü önünden gitmediğini ifade eden Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, “O günü hiç hatırlamak istemiyorum. Allah kimseye yaşatmasın kimseyi çaresiz bırakmasın çok zor” dedi.
"Evleri yanan vatandaşlar büyük tereddüt içindeydi. Sonuçta bir çoğunun oturduğu ev yanmıştı" diyen muhtar Duman "Şimdi binaların çıktığını gördüler mutlular. Kayıplarımız geri gelmez ama hayatta bunlar var, yaşanıyor. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bu günlere geldik inşallah bu yaz vatandaşlarımıza kuralarını çekerek evlerini teslim etmeyi düşünüyoruz. Vatandaşlar oldukça heyecanlı hemen hemen her gün bir aile gelip evleri geziyor. Memnuniyetini dile getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

“Ne böyle yangın gördüm ne de böyle yardım”
Yangında evi yanan 73 yaşındaki Recep Taşçı ise “O gün evindeydim. Telefonla arkadaşım aradı 'yangın var' dedi. Çıktım ki yangın kapımıza kadar gelmiş. Bacakları hasta eşimi dışarı çıkarttım. Sonra evimizi yanarken izledik.
73 yaşındayım ne böyle bir yangın gördüm nede böyle bir yardım. O gün hiç unutmayacağız ama yapılan yardımları da unutmayacağız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PCR testi kalktı, Sarp Sınır Kapısı'nda hareketlilik başladı
YEREL HABERLER PCR testi kalktı, Sarp Sınır Kapısı'nda hareketlilik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.