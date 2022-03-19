Artvin’de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

Şoke eden olay! 3 bin kişi donuyor!

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Artvin’de hasta taşıyan ambulans karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet içinde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 13.00 sıralarında ArtvinŞavşat karayolu 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şavşat istikametinden Artvin istikametine hasta taşıyan Seyfullah Usta, yönetimindeki 08 AAV 395 plakalı 112 Acil Sağlık Ambulansı, karşı yönden gelen Mesut Erdem yönetiminde olan 61 NC 972 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışması sonucu kamyonet içinde bulunan Mesut Erdem ile Ahmet Çağdaş yaralandı. Yaralılar başka bir ambulansla Artvin Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından karayolunu yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.