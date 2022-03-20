Artvin-Ardahan karayolu Sahara Dağı Geçidi'ne çığ düştü 4 farklı noktada yaşanan çığ nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapandı

ArtvinArdahan karayolu Sahara Dağı Geçidi'nde sabah saatlerinde çığ düştü. Düşen çığ, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle karayolu araç trafiğine kapatıldı.
Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan ArtvinArdahan karayolunda 2600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiine çığ düştü. Sabah erken saatlerde 4 farklı noktada meydana gelen çığ sırasında araç geçişi olmaması facianın yaşanmasını önledi. Çift taraflı ulaşıma kapanan karayolunda çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Çığ gelen bölgenin açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Kar yağışının devam ettiği bölgede hızı 50 km bulan rüzgar ve tipi de çalışmaları zorlaştırdığı ifade edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.