Artvin’in Şavşat ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi

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Artvin’in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Yapılan açıklamada, 21 Mart Pazartesi günü olmak üzere Artvin’in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

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