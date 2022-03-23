Artvin’de köylüler mahalle yollarını imcele usulü ile kendileri açtılar

Artvin’in Meşeli köyü sakinleri yoğun kar yağışı sonrası köy içinde bulunan mahalle yolları kapanınca iş makinesi giremediği bölgeleri imece usulü kendileri temizlediler.

Artvin'in Şavşat ilçesi Meşeli köyünde kar yağışı etkisini gösterdi. Etkili olan kar yağışı sonrası yüksek köylerde kar kalınlığı bir metreyi aştı. İl Özel İdaresi ekipleri köylerin yollarını açık tutsa da mahalle aralarındaki patika yollar ulaşıma geçit vermezken, köylüler çareyi imece usulü yolları açmakta buldu.

İlçe merkezine 25 km uzaklıkta bulunan Meşeli köyünde yaşayan 73 yaşındaki Kemal Temur'un yolu Cami imamı Nurdem Demir'in önderliğinde köylüler tarafından kürekle açıldı. Kemal Temur evi ana yola yaklaşık bir kilometre uzaklıkta olması ve bir metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle evinde mahsur kaldı. Duruma kayıtsız kalmayan cami imamı ve köylüler ellerine kürek alarak yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında yaya yolunu açtı.

Mahalleye irtibatı kesilen Temur, yolunun açılmasıyla emeği geçenlere teşekkür ederek duyduğu mutluluğu paylaştı.

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