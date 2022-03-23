Artvin-Ardahan karayolu Sahara Geçidi yoğun tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı

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ArtvinArdahan devlet karayolu Sahara Geçidi saat 18.00 itibariyle yoğun tipi ve görüş mesafesi olmaması nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.



Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Artvin ve Ardahan Valilikleri müşterek kararı ile ArtvinArdahan Devlet Karayolu Sahara Dağı mevkiinde saat 18.00'dan itibaren yoğun tipi ve görüş olmaması nedeniyle hava koşulları düzelinceye kadar araç trafiğine kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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