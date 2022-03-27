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27’inci Sarıgöl boğa güreşleri başladı sona erdi ‘Yamaç’ 27. Sarıgöl boğa güreşleri başbası oldu

İHA

27’inci Sarıgöl boğa güreşleri başladı sona erdi ‘Yamaç’ 27. Sarıgöl boğa güreşleri başbası oldu

Artvin’in Yusufeli ilçesinde bu yıl 27’si düzenlenen geleneksel, Sarıgöl Boğa Güreşleri sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde 66 boğa kıysa mücadele etti. Festivalin baş boğası ise Metin Demirci’ye ait ‘Yamaç’ isimli boğa olurken sahibine 12 bin lira para ödülü kazandırdı.
Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, Yusufeli ilçesi Sarıgöl köyünde başladı. Bir yıl boyunca güreşlere hazırlanan boğalar, Sarıgöl arenada kozlarını paylaştı.
Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşlerinde 50 bin lira para ödülü dağıtıldı.
Sarıgöl Spor Kulübü tarafından düzenlenen güreşler iki gün sürerken, Artvin ve ilçelerinin yanı sıra Erzurum’dan 66 boğa katıldı. 400 ile 950 kilogram ağırlığında olan boğalar, kendi kategorilerinde tek tek müsabakaya çıkarak birinci olan boğalara para ödülü dağıtıldı.
Festivalde 200 yıllık bir kültür yaşatılırken , ikinci gün gerçekleşen Büyükorta, Başaltı ve Baş kategorileri kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Güreşlerin en büyük ödülü olan baş boğa ödülü ise Metin Dermici’ye ait ‘Yamaç’ isimli boğa oldu. ‘Yamaç’ sahibine 12 bin lira para ödülü kazandırdı.
Güreşler sonunda boğaların birincilikleri horonlarla kutlanırken, ödül törenin ardından festival sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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