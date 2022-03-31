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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteli öğrencilerden huzur evi sakinlerine anlamı ziyaret

İHA

Üniversiteli öğrencilerden huzur evi sakinlerine anlamı ziyaret

Artvin’de huzur evi sakinleri üniversite öğrencileriyle doyasıya eğlendi.
Artvin’in Şavşat ilçesindeki Naimeİsmail Yılmaz Yaşlılar Yaşam Yerleşkesinde yaşamlarını sürdüren huzur evi sakinlerini, Artvin Çoruh Üniversitesi Şavşat Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım Programı öğrencileri ziyaret etti.
Yaşlılar haftası nedeniyle düzenlenen programda, 60 yaş üstü 38 huzur evi sakini üniversite öğrencilerin sürprizleriyle moral buldu.
Horonlar oynandı, şiirler okundu öğrenciler ve huzur evi sakinleri duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Keyifli anların yaşandığı programda öğrenciler ve yaşlılar bol bol sohbet etti.
Ziyarette konuşan Şavşat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Şennan Aslan, “Yaşlılarımız bizim en değerli varlıklarımız. Geçmişteki hatıralarıyla gelecekte bize ışık olabilecek büyüklerimizdir. Bu programı yaşlılarımıza ne kadar yardımcı olabiliriz amacıyla hazırladık. Yaşlılarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Büyüklerimiz bize minnet duygularını söylüyorlar biz çok mutlu oluyoruz. Bizde onlara laik olmaya çalışıyoruz” dedi.
Huzur Evi Müdürü Mehmet Oylum ise yaptığı açıklamada “Huzur evindeki amacımız sadece tekin olarak hizmet sunmak değil. Yaşlılarımızın huzurunu mutluluğunu sağlamak. Onlar bizim annelerimiz babalarımız, bu ülkeyi bize devreden en büyük emanetlerimiz. Bundan sonra bu tür ekinliklerimize sık sık yer vereceğiz. Bu organizasyonda emeği gecen öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kulandı.
Devamında müzik dinletisi sonrası öğrenciler ve kurum amirlerinin yaşlılara karanfil dağıtmasıyla program son buldu.

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