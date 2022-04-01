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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’de üniversite öğrencilerinin çığ tatbikatı gerçeği aratmadı

İHA

Artvin’de üniversite öğrencilerinin çığ tatbikatı gerçeği aratmadı

Artvin’de üniversite öğrencilerine çığda arama kurtarma faaliyetine yönelik uygulamalı eğitim verildi.
Türkiye’de çığ riski durumuna göre ilk beş il arasında yer alan Artvin’de eğitim ve tatbikatlar devam ediyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince, Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesindeki Sivil Savunma İtfaiyecilik Bölümü'nde Acil Durum Afet Yönetimi ve Acil Yardım Afet Yönetimi dersi gören öğrencilere yönelik Atabarı Kayak Merkezinde düzenlenen eğitime 130 öğrenci katıldı. 2 bin rakımda karla kaplı alanda yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. İlerde arama kurtarma faaliyetlerinde yer alacak olan üniversite öğrencileri büyük dikkatle kendilerine gösterilen konuları takip ettiler.
AFAD uzman ekipleri tarafından ekipmanların kullanılmasını öğrenen öğrenciler ardından çığ altında bulunan cansız mankenleri önce buldular daha sonra kurtardılar.

Öğrenciler olası çığ anında neler yapmaları gerektiği öğrendiler
AFAD Müdür Vekili Kemal Şenlioğlu, 2022 yılının İçişleri Bakanlığınca afet tatbikat eğitim yılı olarak ilan edildiğini ifade ederek üniversite ile işbirliğiyle ilgili bölümlerde okuyan öğrencilere çığ konusunda eğitim verdiklerini söyledi. Şenlioğlu, eğitim kapsamında çığ öncesi hazırlık süreci, olası çığ bölgelerinin tespiti, çığ sırasında doğru davranış şekilleri ve çığ sonrasında müdahale nasıl yapılır ?, hangi malzemeler kullanılır? gibi süreçleri öğrencilere uygulamalı anlattıklarını kaydetti.

"Bu öğrenciler ilerde arama kurtarma faaliyetlerinde yer alan kişiler olacak"
Artvin Çoruh Üniversitesi Acil Durum Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Yasemin Deniz Öztürk ise Türkiye’nin deprem sel ve gibi çeşitli afetlerin sıklıkla yaşandığı bir ülke olduğunu söyledi.
Ülke olarak sürekli afetlerle mücadele halinde olduğumuzu ifade eden Öztürk, “Savunma İtfaiyecilik Bölümü, Acil Durum Afet Yönetimi ve Acil Yardım Afet Yönetimi öğrencilerimizle çığda arama kurtarma tatbikatı yaptık. Çığda ülkemizde sık yaşanan afetlerden bir tanesi. Gerek toplum bilicinin oluşturulması gerekse de müdahalelin etkin şekilde yürütülmesi için bu eğitimlerin sürekli yapılması gerektiğini biliyoruz. Burada eğitim alan öğrencilerimiz ileride arama kurtarma faaliyetlerinde bulunacak kişiler. İlk adımlarını çığda arama kurtarma tatbikatıyla gerçekleştirmiş durumdayız. Bu eğitimlerde bizlere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Hopa Arama Kurtarma Derneği ekipleri çok yardımcı oldu. Onlara çok büyük teşekkür ediyoruz. 130 öğrencimiz burada eğitim aldı ve tatbikat gerçekleştirdi. Burada alıcı ve vericisi olan cihazla çığ altında kalan kişiye ulaşmayı, sondaj çubuklarıyla arama kurtarma faaliyetleri yapıldı ve çığ düşme riskini tespit edebilmek için kar profili çıkarmayı öğrendiler” ifadelerini kullandı.

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