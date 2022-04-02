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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Çifte Köprüler'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

İHA

Tarihi Çifte Köprüler'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

Artvin’de kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek amaçlı, Arhavi ilçesindeki Osmanlı dönemine ait tarihi Çifte Kemer Köprüler'de kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Artvin’in Arhavi ilçesinde 58. Kütüphaneler haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe halk kütüphanesi iş birliğiyle kitap okuma etkinliği düzenlendi. Kitap okuma alışkanlığını arttırmak ve geliştirmek amaçlı, "Tarihi Mekanlarınızda Kitap Okuyoruz" sloganı kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
İlçeye Bağlı Ortacalar bölgesinde iki dereye üzerinde birbirini tamamlayacak şekilde, 18. yüzyılda moloz ve kesme taşlarla Osmanlı mimarisi şeklinde inşa edilen köprüler bölgenin en büyük turizm destinasyon noktalarından biri olmasından kaynaklı bu yıl ekinlik burada gerçekleşti. Çok sayıda öğrenci ve vatandaş Çifte Köprüler'in üzerinde durarak kitaplarını okudular.
Arhavi İlçe Halk Kütüphane Müdürü Metin Aksoy burada yaptığı açıklamada, “Kütüphane haftası etkinlikleri kapsamında Arhavi okuyor Türkiye okuyor diyerek Arhavi’nin tarihi turistlik mekanlarından kitabı okumayı görünür hale kılabilmek için kitap okumayı toplu halde yaptık. Burada temel amacımız okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitaba okumaya ilgili artırmak istedik” ifadelerini kullandı.
Bir süre kitaplarını Çifte Kemer Köprüleri üzerinde okuyan öğrenciler daha sonra bölgeden ayrıldı.

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