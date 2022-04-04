Artvinli 14 aylık bebeğin kayak keyfi görenleri şaşkına çeviriyor Yaşıtları yürümekte zorlanırken 14 aylık Apleren bebek kayak yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvinli 14 aylık bebeğin kayak keyfi görenleri şaşkına çeviriyor Yaşıtları yürümekte zorlanırken 14 aylık Apleren bebek kayak yapıyor

İHA

Artvin'de yaşayan 14 aylık Alperen bebeğin kayak keyfi görenleri şaşkına çeviriyor. Yaşıtları yürümede zorlanırken o ise kayak pistinin tozunu attırıyor.

Artvinli 14 aylık bebeğin kayak keyfi görenleri şaşkına çeviriyor Yaşıtları yürümekte zorlanırken 14 aylık Apleren bebek kayak yapıyor

Artvin’de yaşayan 14 aylık Alperen bebeğin kayak keyfi görenleri şaşkına çeviriyor. Yaşıtları yürümede zorlanırken o ise kayak pistinin tozunu attırıyor.
Artvin’de yaşayan 14 aylık Alperen Bıyık ailesiyle birlikte 2 bin rakımla Genya Dağında bulunan Atabarı Kayak Merkezine eğlendiği sırada, kayağa olan ilgili kayak antrenörü Fikri Özkan’ın dikkatini çekti. Ailesiyle görüşen Özkan, ailenin onayını alarak minik Alperen’le kayak eğitimlerine başladı. Kısa sürede dengede durabilen hatta antrenör eşliğinde kayabilen Alperen, gün geçtikçe kendisini geliştirdi.

İki haftada aldığı 4 saatlik eğitim sonrasında Alperen, kısa mesafeleri kaymaya başladı
14 aylık bebeğin kaydığını gören vatandaşlar gözlerine inanamazken, minik Alperen şimdiden kayak tesisinin gözdesi olmuş durumda. Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kayak Antrenörü Fikri Özkan yaptığı açıklamada, “Çocuğun kayak malzemelerine ve kayanlara ilgisini görünce ebeveyninden izin alarak kayağı deneyebileceğimizi, eğer ilgi gösterilirse çocuğun kayabileceğini söyledim. Onlarda mutlu oldu. O hevesle denedik. Sonra piste çıkardım. Kendi kendine denge kurma, kayma cesareti gördük. Öylelikle başladık. Piste azda olsa kaydırdık çocuğu. Çocuk 1,5 yaşından sonra özel ilgili gösterilirse pistte tek başına kayabilecek konuma gelecektir. Meslek hayatımda ilk defa 14 aylık kayak yapan çocuk görüyorum. Özel ilgiyle birazda olsa kaydırmaya başladık. Bir daha geldiğinde daha güzel kayacağına inanıyorum" dedi.
Alperen’in babası Ahmet Bıyık ise, “Kayak merkezini ziyarete gelmiştik. Fikri hocamız yeteneğini keşfetti. Çocuğumuz bugün 14 aylık oldu. Algıları açık zaten. Yürümesi de erken olmuştu. Hocamız da yeteneğimizi keşfetti. Üstüne gitmemizi söyledi” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su altında kalacak Yusufeli´nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam
YEREL HABERLER Su altında kalacak Yusufeli´nin yeni yerleşim yerinde ...
Artvin’de kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek amacıyla "Oku" yazdılar
YEREL HABERLER Artvin’de kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek ...
Tarihi Çifte Köprüler'de kitap okuma etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Tarihi Çifte Köprüler'de kitap okuma etkinliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.