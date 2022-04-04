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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’de 4 barajdan 19 yılda ekonomiye dev katkı

İHA

Artvin’de 4 barajdan 19 yılda ekonomiye dev katkı

Artvin’de Çoruh nehri üzerinde yapılan Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajları 19 yılda ülke elektriğine 35 milyar 893 milyon kilowatt saat katkı sağladı.
Artvin ilinde son 19 yılda yapılan ve devam eden DSİ yatırımlarıyla ilgili DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız açıklamalarda bulundu. Son 19 yılda devasa su yapıları inşa ettiklerini ifade eden Yıldız, "Çoruh’un 4 mavi gerdanlığını Artvin’imize kazandırdık" dedi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 20032022 yılları arasında Artvin iline toplam 30 milyar 817 milyon 219 bin TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Yıldız “Artvin’de son 19 yıl içerisinde ülkemizin ve Artvin’in gurur projeleri olan Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES ile Artvin Barajı ve HES tesisleri inşa edilerek ülkemizin elektrik enerji üretimine 35 milyar 893 milyon kilowattsaat katkı sağlanmıştır. Artvin’de son 19 yılda 31 HES’in kurulu gücü 1.811,51 MW, yıllık enerji üretimleri ise 5,84 milyar kiloWatt.saat’tir” dedi.
Diğer taraftan temelden 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise en yüksek 3. barajı olacak olan Yusufeli Barajı ve HES projesinin tamamlanması ile milli bütçeye yıllık 220 milyon dolar katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirten Yıldız, "Projede yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bununla birlikte baraj gölü altında kalan Yusufeli ilçe merkezi ile 7 adet köyde yaşayan toplam 3 bin 174 hak sahibi için modern bir ilçe merkezi ile 7 adet Köyü inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Artvin’de inşa edilen baraj çalışmaları muhtevasında ulaşımın kolaylıkla yapılabilmesi için 135 km uzunluğunda devlet yolu ile 75 km uzunluğunda köy yolu inşa edildiğini de kaydeden Yıldız "Bu yollar üzerinde toplam uzunluğu 22 bin 960 metre olan 42 adet tünel ile toplam uzunluğu 4 bin 318 metre olan 32 adet köprü, dengeli konsol köprü ve viyadük inşa edilmiştir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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