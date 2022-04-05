Yusufeli yeni yerleşim yerindeki kabloları çalan hırsızlar yakalandı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yeni yerleşim alanında bulunan firmalara ait depolardan 60 bin lira değerinde kablo çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Artvin’in Yusufeli ilesinde yapımı devam eden baraj inşaatı kapsamında sular altında kalacak olan ilçenin yeni yerleşim alanında artan kablo hırsızlarıyla ilgili ilçe emniyet amirliği çalışma başlattı.

Bir inşaat firmasına ait deponun asma kilitleri kırılarak içinde bulunan elektrik kablolarının çalındığı ihbarını üzerine Yusufeli İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı. İl dışından gelen ve yeni yerleşim yerinde çalışan Ö.Ç ve E.C isimli şahıslar, sorgularında elektrik kablolarını çaldıklarını ve sonra sattıklarını itiraf etmeleri üzerine Yusufeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler.

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