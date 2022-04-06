Yol kenarında bitkin halde bulduğu yaban keçisini Milli Park görevlilerine teslim etti

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Artvin’in Yusufeli ilçesinde yol kenarında bitkin bir şekilde bulunan yaban keçisi tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Narlık köyüne kamyonuyla yük götüren Necat Demir, yol kenarında bitkin bir halde duran yaban keçisini gördü. Kendisinden kaçmayan yaban keçisini arabasına koyan Demir, yükünü boşalttıktan sonra 40 kilometre uzaklıkta bulunan ilçenin yolunu tuttu. Arabasında taşıdığı yaban keçisini Artvin Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim eden Demir, insanlık görevini yaptığını dile getirirken, bitkin halde olan yaban keçisinin tedavisine başlandığı öğrenildi.

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