Önce bir koyun sonra sürünün tamamı atladı, 45 kuzu ve koyun telef oldu

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Artvin’de sahibinin otlatmaya götürdüğü sırada koyunlarından birinin dar geçide atlamasıyla sürünün tamamı peşinden gitti. 250 küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüde 45 koyun ve kuzu telef oldu.

Artvin’in Borçka ilçesinde 20 yıldır küçükbaş hayvan besiciliği yapan Ali Çolak, ilçeye bağlı Dakvara köyünde hayvanlarını otlattığı sırada koyunlarından biri sürüden ayrıldı. Önü kapalı dar bir geçide doğru ilerleyen koyunu sürüde bulunan diğer koyun ve kuzularda takip etti. 250 hayvanın aninden peş peşe geçitte sıkışmasıyla 45 kuzu koyun telef oldu.

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