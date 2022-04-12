Artvin´de kuvvetli rüzgar, Trabzon'da kum fırtınası



Emirhan PEHLİVAN/ ARTVİNTRABZON, (DHA)ARTVİN´in Arhavi ilçesinde kuvvetli rüzgarda çatılar uçarken, park halindeki 10 araç hasar gördü. Apartman çatısının otomobillerin üzerine düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Trabzon'da ise kısa süreli kum fırtınası etkili oldu.

Arhavi'de dün akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Aşağıhacılar Mahallesi'nde Kerim Apartmanı´nın uçan çatısı, park halindeki otomobillerin üzerine düşerken, 10 araçta hasar oluştu. Kuvvetli rüzgar başladığı anda sokaktan kaçarak uzaklaşanlar ile çatının düşme anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan Trabzon'da da dün akşam saatlerinde sahil şeridinde kum fırtınası etkili oldu. Görüş uzaklığının düştüğü ve sahilde yürüyüş yapanların zor anlar yaşadığı anlar da kameraya yansıdı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Artvin / Arhavi Emirhan PEHLİVAN

2022-04-12 10:40:56



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