Artvin’de yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi Yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi sürücü şans eseri yaralı kurtuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Artvin’in Arhavi ilçesinde taş ocağında yamaçtan kopan dev kaya kütlesi, bölgede çalışan kamyonun üzerine düştü. Hurdaya dönen araç içinde sürücü şans eseri hafif şekilde yaralı kurtuldu.

Olay Artvin’in Arhavi ilçesi Çifte Köprü mevkiinde faaliyette bulunan taş ocağında meydana geldi. Mustafa Sabri Ergüney, 08 AAS 907 plakalı kamyonuyla taş yükleme için sırasını beklediği anda yamaçtan kopan dev kaya kütlesi kamyonun üzerine düştü. Araç içinde sırasını bekleyen sürücü Ergüney, korku ve panikle kendini dışarı atarken, yaşadığı felaketi kamyonunu görünce anladı.

Kaya kütlesi üzerine düşen araç hurdaya dönerken, yaralanan sürücü Mustafa Sabri Ergüney hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.