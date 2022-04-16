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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Muş: "İhracatın artmasıyla beraber tır trafiğinde bir yoğunluk söz konusu"

İHA

Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Ticaret Bakanı Mehmet Muş, artan tır trafiğinin en optimum seviyede yönetilebilmesi için gümrük idaresi çeşitli tedbirler aldığını belirterek "İhracatın artmasıyla beraber tır trafiğinde bir yoğunluk söz konusu. Dolayısıyla bu artan trafiği en optimum seviyede yönetilebilmesi için gümrük idaresi çeşitli tedbirler alıyor. Şimdi konuştuğumuz bazı önlemler de var. Onunla alakalı bazı adımlar da atacağız" dedi.

Bakan Muş: "İhracatın artmasıyla beraber tır trafiğinde bir yoğunluk söz konusu"

Artvin’de Sarp Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Ticaret Bakanı Mehmet Muş, artan tır trafiğinin en optimum seviyede yönetilebilmesi için gümrük idaresi çeşitli tedbirler aldığını belirterek "İhracatın artmasıyla beraber tır trafiğinde bir yoğunluk söz konusu. Dolayısıyla bu artan trafiği en optimum seviyede yönetilebilmesi için gümrük idaresi çeşitli tedbirler alıyor. Şimdi konuştuğumuz bazı önlemler de var. Onunla alakalı bazı adımlar da atacağız" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısında incelemelerde bulundu. Gümrük idaresiyle toplantı düzenleyerek bilgi alan Muş, daha sonra gümrük sahasını gezdi.
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Muş “Burası bizim önemli ve yoğun kapılarımızdan bir tanesi. Baharın gelmesiyle beraber hem yolcu trafiğinde yani sivil araçların ve yayaların geliş gidişinde ciddi bir yoğunluk var. Hem de ihracatın artmasıyla beraber tır trafiğinde bir yoğunluk söz konusu. Dolayısıyla bu artan trafiği en optimum seviyede yönetilebilmesi için gümrük idaresi çeşitli tedbirler alıyor. Şimdi konuştuğumuz bazı önlemler de var. Onunla alakalı bazı adımlar da atacağız. Hem sürecin hızlandırılması hem de bu yaşanan yoğunluğun içeriye doğru alınıp gerekli işlemlerin yapılması noktasında bazı düşüncelerimiz söz konusu. Fizibilite çalışmasını yapıp nihai karar vereceğiz. Planının üzerinde çok bir büyük bir tır trafiği ve yolcu trafiği olduğundan dolayı kapıda bir yoğunluk yaşanabiliyor. Optimum seviyede yönetilebilmesi için büyük bir çaba var. Ben de bu tedbirlere yerinde incelemek için bugün buraya bir ziyarette bulundum” ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından Bakan Muş, bir dizi ziyaretler yapmak üzere il merkezine hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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