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Bakan Muş: Sarp Sınır Kapısı yoğunluğu için gümrük idaresi tedbirler alıyor (2)

DHA

Bakan Muş: Sarp Sınır Kapısı yoğunluğu için gümrük idaresi tedbirler alıyor (2)


BORÇKA GÖLÜ'NDE TEKNEYLE İNCELEME
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Artvin ziyaretleri kapsamında Borçka Gölü'nde kurulu somon balığı tesislerini tekne ile gezerek incelemelerde bulundu. Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u da makamında ziyaret eden Bakan Muş, ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililere seslendi. Bakan Muş buradaki konuşmasında Türkiye´nin, üretim kabiliyeti, kapasitesi güçlü, dinamik bir ülke olduğunu belirterek, "Maalesef bu gelişmeler bizi de bir nebze etkilemekte ama bunlar atlatılamayacak şeyler değil. Mutlaka bunların üstesinden geleceğiz, geliyoruz. Üretim ayağı ülkenin güçlü, bunu bilmenizi isterim. İmalat ayağı güçlü, ticaret ayağı güçlü. Dolayısıyla bunların bankacılık ayağı güçlü, finans ayağı güçlü. Bunların güçlü olduğu yerde şu an bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı, özellikle küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş de bir rayına oturacaktır. Özellikle bu krizin bir an önce bitmesini ümit ediyoruz ki bu emtia ve enerji üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Ülkemize güvenelim. Türkiye'nin geleceği çok parlaktır. Partimiz çok güçlüdür. Burada Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu irade bellidir. Hedeflerine adım adım ulaşmaktadır" dedi.
Bakan Mehmet Muş, iş adamlarının katılımıyla Artvin Gençlik Merkezi'nde basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. (DHA)Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR
2022-04-16 18:58:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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