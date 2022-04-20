Artvin´de yanan evin enkazındaki arama çalışmaları son erdi



Nurbay USTA/ŞAVŞAT, (Artvin), (DHA) ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, 6 ev ile 3 samanlığın hasar gördüğü, Mustafa Kaya´nın (75) hayatını kaybettiği yangında kaybolan Esmer Kaya (75) için evin enkazında başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı. Kadına ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları DNA testi için Trabzon Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

Taşköprü köyüne bağlı Cami Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir adreste çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer ev ve samanlıklara sıçradı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında, 6 ev ile 3 samanlık hasar gördü, 2 büyükbaş hayvan da öldü. Yanan evlerin birinde Mehmet Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı, kaybolan eşi Esmer Kaya için arama çalışması başlatıldı. Ekipler küle dönen evin enkazında kadına ait bulgulara ulaşmaya çalıştı. Enkazda bulunan Esmer Kaya´ya ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları DNA testi için Trabzon Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA

2022-04-20 15:07:16



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