Minibüsün yakıt deposundan 104 kilo kaçak bal çıktı

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Nurbay USTA/ARTVİN,(DHA)ARTVİN'de Sarp Sınır Kapısı'nda, bir minibüsün yakıt deposundaki özel bölmeye gizlenerek yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan 104 kilogram bal ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Gürcistan uyruklu N.I. yönetimindeki GF 547 GG plakalı minibüste arama yaptı. X-Ray taramasından geçirilerek detaylı aramaya alınan minibüsün yakıt deposunda oluşturulan bölmelere gizlenen 104 kilo kaçak bal bulundu. Sürücü gözaltına alınırken, piyasa değeri 47 bin lira olan kaçak ballara el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Nurbay USTA

2022-04-25 10:59:02



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