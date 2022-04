Gençlikte hayalini kurdukları ağaç eve 30 yıl sonra kavuştular 'Ağaçkondu' adını verdikleri ev gençlik hayalleriydi, bugünlerde hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorlar

Artvinli çift gençlik yıllarında hayal ettikleri ağaç eve evliliklerinin 30. yılında kavuştular.

Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşayan Fatma (52) ve Musa Can (59) çifti gençlik yıllarında ağaç evde yaşamanın hayalini kurdular. Çift evliliklerinin 30. yılında bu hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Mençuna Şelalesinin içinde yer aldığı doğal güzellikleriyle ünlü Kamilet Vadisi’nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan aile, kendi arazilerine yer alan bir gürgen ağacının üzerine ahşaptan ağaç ev yaptılar. Bu sayede hem gençlik hayallerini gerçekleştirdiler, hem de gelen misafirlere ağaç evde ağırlama imkanına kavuştular.



Ağaçkondu görenlerin ilgisini çekiyor

Çiftin "Ağaçkondu" adını verdikleri ahşap ev yerden 5 metre yükseklikte ve evin içine merdivenle giriliyor. 16 metrekarelik alana inşa edilen ev, görünümüyle Kamilet Vadisini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Arhavi ilçesi Kamilet vadisinde çiftçilik ve arıcılıkla uğraşan Musa Can, yaptığı açıklamada “Eşimle birlikte uzun yıllardır hayalini kurduğumuz ağaç evimize kavuştuk. Gençlik yıllarında ağaç ev yapıp içinde kalmak istiyorduk. Bazen Mençuna Şelalesini görmeyen gelen misafirlerimiz oluyor. Onlar da kalıyor bazen biz kalıyoruz. Gürgen ağacı üzerine olduğu için ayı filan pençesini geçiremediğinden çıkamıyor. Rahatlıkla içinde kalınabiliyor. İçinde yatak var, banyo, tuvaleti var; konforu yüksek" dedi.



“İçinde kaldığımızda eski günlerden konuşuyoruz”

Fatma Can ise ağaç evin gençlik hayalleri olduğunu hatırlatarak "Evlenmeden önce eşimle 'Evlendiğimizde böyle bir ağaç ev yapalım yaşlanınca içinde kalırız' diye hayaller kurardık. Evlendik ve evliliğimizin 30. yılında bu hayallerimiz gerçekleştirdik. Görenler çok beğeniyor. Özelikle Mençuna Şelalesine gelenler çok beğeniyor, fotoğraf çekiniyor. Canımız sıkılınca içinde kalıyoruz. Eski günlerimizden konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

