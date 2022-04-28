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Kurtarmak istediği yaralı karaca ile 10 metre yükseklikten düştü; o anlar kamerada

DHA

Kurtarmak istediği yaralı karaca ile 10 metre yükseklikten düştü; o anlar kamerada


Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Şavşat ilçesinde Soner Dursun, kurtarmak istediği yaralı karaca ile birlikte 10 metre yükseklikten düştü. Dursun yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Artvin-Şavşat kara yolu üzerinde, dün saat 22.30 sıralarında yoldan geçen sürücüler, Çoruh Nehri´nin kıyısında yaban hayvanlarının saldırısında yaralanan karacayı fark etti. Hareket etmekte zorlanan karacaya yardım etmek isteyen Soner Dursun, hayvanın arkasından yaklaştı. Dursun, yakalamak için karacaya doğru hamle yaptı. Ancak bu sırada Dursun, karaca ile birlikte 10 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü. Dursun, suya kapılmaktan son anda kurtulurken, yaralı karaca ise kaçıp gözden kayboldu. Hafif yaralanan Soner Dursun, çevredekiler tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Soner Dursun´un düşme anı ise cep telefonuyla görüntülendi.
Karacayı Doğa Koruma ve Milli Parlak Müdürlüğü´ne teslim etmek için yakalamaya çalıştığını belirten Soner Dursun, "Yaralı karaca yol kenarında duruyordu. Onu o şekilde orada bırakınca diğer hayvanlara yem olacaktı. Karacaya yaklaştım, onu sağlam bacağından tuttum ama karaca çok güçlüydü. Dengemi kaybederek karaca ile birlikte kayalıklardan düştüm. Karaca üstüme düştü. Hemen alt tarafımızda Çoruh Nehri akıyordu. Oraya düşerken kafamı, bacaklarımı çarptım. Tam nehre düşerken orada bulunan bir taş beni tuttu. Yaşayacak günümüz, verilmiş sadakamız varmış. Ölümden döndüm ama keşke karacayı kurtarabilseydim. O şu an yaralı kırık bacağı ile doğada acı çekerek gezecek. Çok üzgünüm" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA
2022-04-28 11:27:17

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