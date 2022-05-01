Artvin’de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta olduğu gibi Artvin’de de coşkuyla kutlandı.
İl merkezinde Atapark önünde toplanan yaklaşık 500 kişi, trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi üzerinde sloganlar atarak, afişlerle yürüdü. 1 Mayıs tertip komitesi tarafından organize edilen kutlamalara birçok sivil toplum örgütü destek verdi. Polis kontrollerinden geçerek alana giren gruplar kutlamalarına burada devam etti. Program konuşmaların ardından yerel sanatçıların sahne aldığı konserlerle devam etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.