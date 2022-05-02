Gökova Kardeşler, İlk Duo Türkiye turu rekoru için start aldı

Açık deniz yelken sporcuları Tolga ve Atila Gökova kardeşler Artvin’in Hopa Limanından, İskenderun Limanı arası durmadan ve dışarıdan yardım almadan, sadece yelken ve rüzgarın gücü ile dört denizi ve yaklaşık 1.500 deniz millik bir mesafeyi aşarak ilk duo Türkiye Turu Rekoru’nu kırmayı deneyecek.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Türk yelkenciliğini geliştirmek, açık deniz yelkenciliğine teşvik etmek üzere Tolga Gökova ve Atilla Gökova kardeşler tarafından ilk duo (iki kişilik) Türkiye Turu Rekoru için Artvin Hopa İlçesi’nden start aldı.

Babaları Türkiye’nin ilk yelken eğitmeni olan Cumhur Gökova’dan devraldıkları bayrağı sürdürmek isteyen Gökova kardeşler, yelkenli tekneleriyle bin 500 deniz mili kat ederek, İskenderun Limanı'nda varmayı hedefliyorlar. 10 gün içinde Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’i aşarak İskenderun limanına varmak isteyen Gökova kardeşler, ilk Duo (iki kişilik) Türkiye turu rekor denemesini kırarak babalarını gururlandırmak istiyorlar.

Dünyada yelken sporunun uluslar arası uygulamalarda rekor denemesi için örnekleri yer alırken Türkiye Yelken Federasyonu Artvin’in Hopa limanından, İskenderun’a ulaşan bin 500 deniz mili mesafede bulunduğu bir parkur oluşturdu. Rekor denemesi için Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’i aşarak İskenderun limanın yelkenli tekneleriyle tamamlayarak rekor denemesinde gerçekleştirebilecekler.

Atila Gökova: “Rekor denemesi babamızı gururlandırmak için yaptık”

Start öncesi açıklama yapan açık Deniz Yelek sporcusu Atila Gökova, “Türkiye rekoru projesinin burada startını vereceğiz. Aslında Türkiye’deki açık deniz yarışlarının gelişmesi için bir proje. Rüzgar ve doğa her şeyi iyi planlarsa 10 günde bitirmeyi planlıyoruz. Hiç durmadan dış yardım almadan motor veya başka hiçbir itici kuvvet kullanmadan rüzgarın gücüyle yapılacak bir seyahat. Babam Cumhur Gökova, Türkiye’nin ilk yelken eğitmenlerinden bir tanesidir. Bizi o yetiştirdi 20 yıldır profesyonel olarak yelkencilik hayatındayım . Onun bize koyduğu bazı çıtalar vardı. Bayrak yarışı gibi devraldık. Türkiye rekoru projesi de birazcık onu gururlandırmak için yaptık” dedi.



Tolga Gökova: “Abimle uzun süredir bu kadar uzun zaman geçirmedik bizim içinde güzel bir anı olacak”

Tolga Gökova ise, “Türkiye turu rekor denemesi için bugün Hopa’yız. Hiç durmadan İskenderun’ a doğruna seyahat edeceğiz. Kolay bir seyir değil yaklaşık bin 500 millik bir rotadan bahsediyoruz. Bunun içinde rüzgarlar var , boğaz geçişleri var , trafik var. Dolayısıyla bizi zorlayacak bir çok faktör var. Yol arkadaşım yabancı değil abim olur ama uzun zamandır bu kadar uzun süre birlikte geçirmedik. Bizim içinde güzel bir anı olacak” diye konuştu.

Artvin yelken il temsilcisi Mustafa Durgun’da, “Türkiye Yelken Federasyonu Açık Deniz projesi ile açık deniz yelkenciliğine teşvik etmek açık deniz de güvenlik ve performans çalışmalarını sağlamak Türkiye Cumhuriyeti deniz kıyı sahasını tanımak , tanıtmak ve sahiplenmek alt yapı çalışmaları ile deniz ve çevre bilincini kuşaklara aktarmak hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.