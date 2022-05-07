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Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu çilesi devam ediyor Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek: "Gürcistan Türk plakalı tırları bekletip Gürcü plakalı tırların geçişlerine izin veriyor"

İHA

Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu çilesi devam ediyor Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek: "Gürcistan Türk plakalı tırları bekletip Gürcü plakalı tırların geçişlerine izin veriyor"

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan en önemli sınır kapısı olan Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısında tır kuyruğu devam ediyor. İhracat nedeniyle artan tır kuyruğu, İran Türkmenistan Lütfü Abat Gümrük Kapısının kapalı olması ve Gürcistan'ın Türk plakalı tırları bekletip Gürcü plakalı tırların geçişlerine izin vermesi tır kuyruğunun uzamasına neden oldu.
Tır sürücüleri Sarp Sınır kapısından geçmek için ortalama 3 ile 5 gün beklemek zorunda kalıyor. Sınırın öbür tarafında yüklerini boşaltan nakliyeciler, dönüş yolunda Gürcistan’a geldiklerinde farklı bir muameleyle karşılaşıyor. Kolluk kuvvetleri Türk plakalı tırların geçişlerine izin vermezken, Gürcü plakalı tırların durdurmadan geçmelerini sağlıyor. Ortalama 5 gün bekledikten sonra ülkelerine girebilen tır sürücüler büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyor.
Yol kenarında perişan bir halde bekletildiğini ifade eden tır sürücüleri durumu kameraya kayıt ederek Türk yetkililere ilettiler. Videoda Türk plakalı tırlar, tır parkında yada karayolu kenarında beklerken, Gürcü plakalı tırların geçişlerine izin veriliyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek “Sınır kapısındaki tır sorununu iki başlık halinde topladık. İlki Gürcistan ve diğer ülkelerde yaşanan sorunlar ikincisi ise Türkiye’de yaşanan sorunlar. Bir yıl önce İranTürkmenistan Lütfü Abat Gümrük Kapısının kapanması ile İran üzerinden Türkiye Cumhuriyetlerine giden tüm araçların ağırlıkla bu tarafa yani Çıldır Aktaş’a ve Sarp Kara Hudut Kapısına yönelmiş olmaları bu aradaki kuyruk yoğunluğunu arttırdı. İkinci sorun ise nakliyecilerimizin Gürcistan’da ikinci vatandaş muamelesi görmesi. Yani Gürcistan öncelikle kendi araçlarına yol veriyor. Başta Türkler olmak üzere yabancı uyruklu tırları tır parklarına çevre yollarında bekletiyor. Bu da bir mağduriyet oluşturuyor, rekabetimizi ve ticaretimizi olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçicek, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek ve STK temsilcileri tır sürücülerini ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinlediler.

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