Müzik öğretmeni kardeşleri her yıl anneleri için Anneler Gününe özel beste yapıyor

Artvinli müzik öğretmeni iki kardeş her yıl Anneler Günü için farklı beste yapıyor. Yaptıkları besteleri Anneler Gününde sosyal medya hesaplarında paylaşınca büyük ilgi görüyor.

İzmir’ de görev yapan müzik öğretmeni Mustafa Durgun ve Rize’de görev yapan müzik öğretmeni kız kardeşi Bahar Durgun her Anneler Günü öncesi memleketleri Artvin’e gelerek anneleri için şarkı besteliyor.

Anneleri Hatice Durgun’u her anneler gününde ziyaret ederek sürpriz yapan öğretmen kardeşler, bu yıl da farklı bir besteyle annelerini şaşırttılar.



“Bu şarkı tüm annelere gelsin”

'Annem' adını verdikleri şarkıyı besteleyen Mustafa Durgun, "Bu yılda yeni bir şarkıyla duygularımızı ifade etmek istedik. Annem 'Aldığım en güzel hediye' dediğin de daha da gururlandık. Tüm annelere gelsin bu şarkı” dedi.



“Duygularımızı en iyi müzikle ifade ediyoruz”

Bahar Durgun ise “Duyguları en iyi ifade edebilme gücü müzik şüphesiz. Annemize duygularımızı her yıl yeni bir şarkıyla ifade ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan müzik öğretmeni kardeşler besteledikleri “Annem” şarkısını sosyal medya hesaplarından paylaşınca büyük ilgi gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.