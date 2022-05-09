Şampiyon boğa, etrafında horon oynayanları kovaladı

Emirhan PEHLİVAN/ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de düzenlenen geleneksel ödüllü boğa güreşlerinde şampiyon olan boğa, etrafında horon oynayanları kovaladı. O anlar kameraya yansıdı.
Sarıbudak köyünde bu yıl 15'inci Melo Ödüllü Boğa Güreşleri Festivali düzenlendi. Festivalde, 'Büyük Orta' kategorisinde şampiyon olan 'Çakıcı' adlı boğanın etrafına toplananlar, hayvana sevgi gösterilerinde bulundu, horon oynadı. Bu sırada ürken boğa, etrafındaki kalabalığı kovaladı. Panik yaşayanlar horonu bırakıp kaçmaya başladı. Arenadaki panik anları kameraya yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin Emirhan PEHLİVAN
2022-05-09 16:15:16
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